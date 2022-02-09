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Забайкалье будет поставлять пшеницу в Китай

Забайкалье будет поставлять пшеницу в Китай
Экономика,  Фото:pixabay.com
Между двумя странами приняты двусторонние соглашения

Между Россией и Китаем приняты двусторонние соглашения, позволяющие расширить перечень и объёмы зерна, поставляемого за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

Теперь пшеницу, ячмень и люцерну Забайкальский край может свободно отправлять в Китай. Отмечается, что до 4 февраля этого года это могли сделать семь регионов страны - Алтайский и Красноярский края, Омская, Челябинская, Новосибирская, Амурская и Курганская области.

- Теперь пшеницу и ячмень мы можем свободно отправлять в Китай. То же самое касается и люцерны. Безусловно, для сельского хозяйства нашего региона теперь начнётся новая жизнь. Ведь мы очень долго этого ждали, работали в этом направлении. Доказывали необходимость,- сказал вице -премьер Забайкальского края Александр Бардалеев.

Также в 2022 году в Китай из всех регионов России собираются разрешить поставку гороха.

сельское хозяйство

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