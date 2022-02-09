Между двумя странами приняты двусторонние соглашения
Между Россией и Китаем приняты двусторонние соглашения, позволяющие расширить перечень и объёмы зерна, поставляемого за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Теперь пшеницу, ячмень и люцерну Забайкальский край может свободно отправлять в Китай. Отмечается, что до 4 февраля этого года это могли сделать семь регионов страны - Алтайский и Красноярский края, Омская, Челябинская, Новосибирская, Амурская и Курганская области.
- Теперь пшеницу и ячмень мы можем свободно отправлять в Китай. То же самое касается и люцерны. Безусловно, для сельского хозяйства нашего региона теперь начнётся новая жизнь. Ведь мы очень долго этого ждали, работали в этом направлении. Доказывали необходимость,- сказал вице -премьер Забайкальского края Александр Бардалеев.
Также в 2022 году в Китай из всех регионов России собираются разрешить поставку гороха.
Забайкалье будет поставлять пшеницу в Китай
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