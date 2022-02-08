Вакцинные туры за границу пользуются спросом у россиян

Спрос на эти поездки с начала года вырос в 12 раз



У граждан России популярны направления вакцинного туризма в Европе: безвизовый тур в Сербию, а с визами – в Хорватию, Болгарию, Грецию и ФРГ. В ближайшее зарубежье за прививкой можно съездить в Армению, сообщают «Известия».



- Среди россиян стали очень востребованы вакцинные туры в европейские страны, куда разрешён въезд по российским сертификатам о вакцинации против COVID-19, спрос на них вырос в десятки раз, - сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.



По его словам, это связано с тем, что большинство европейских государств и США пока не принимают граждан с российским сертификатом, и россияне хотят привиться одобренным ВОЗ препаратом для поездок в эти страны.



- Наша статистика говорит, что в прошлом году из России с целью туризма выезжали 7,7 млн человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно, - заявил Горин.

