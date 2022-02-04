Подрядчики уже определены
15 участков автодорог отремонтируют в этом году в Железнодорожном районе города, сообщила пресс-служба мэрии.
Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды, подрядчики, которые займутся ремонтом, определены.
В микрорайоне Матросова дорогу обновят по улицам Олега Кошевого и Любови Шевцовой протяжённостью 1,9 км. Участки по улице Авиационной до улицы Железнодорожников, 40б протяжённостью 860 метров тоже отремонтируют. В прошлом году здесь была обновлена объездная дорога по улице Николая Нищенко.
Улучшат также участок в 1,1 км по проспекту Автомобилистов, который отличается особой транспортной загруженностью и обеспечивает подъезд к предприятиям, строительным магазинам и торговым центрам.
В микрорайоне Восточный починят два участка – по улицам Столичная и Заиграевская, каждый около 700 метров.
Летом ремонту подвергнется дорога протяжённостью 3,1 км по улице Блинова, по ней горожане добираются до микрорайонов Солнечный, Зелёный и так далее.
Кроме того, дорожникам предстоит обновить улицы Лимонова, Маяковского, Дзержинского, Путейская, Моховая и Сосновая. А также участки по Красноармейской, Комсомольской и дорога от 3-ей Транспортной до Бурятского республиканского индустриального техникума.
В Улан-Удэ отремонтируют часть проспекта Автомобилистов
Экономика, Фото:
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