Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса

Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики
3 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с предпринимателями. В ней приняли участие более 20 бизнесменов из различных отраслей, представители бизнес-сообществ и руководители профильных министерств. На мероприятии обсуждались меры государственной поддержки предпринимателей, не только попавших под ковидные ограничения, но и, например, ведущих свой бизнес более экологично, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова предложила направить дополнительные средства в размере 60 млн рублей на поддержку бизнеса.
Глава поддержал предложение. Он дал поручение подготовить корректировку по бюджету по дополнительному финансированию фондов поддержки предпринимательства и расширения возможностей льготного кредитования.
- И те предложения минэкономразвития, которые прозвучали, прошу тоже отработать и потом довести до участников нашего совещания те решения, которые будут приняты, - подчеркнул Алексей Цыденов.
В 2020-2021 году в Бурятии принимались меры по снижению налоговых ставок для бизнеса. Однако вместе с тем отмечался рост доходной базы, заявили в правительстве.
- Сегодня было предложено на ближайшей сессии Народного Хурала дополнительно на поддержку малого и среднего бизнеса 60 млн рублей. Сейчас мы с бизнесом обсудили, очень много предложений по льготному кредитованию, чтобы сроки рассмотрения заявок были сжатые на оборотные средства, на приобретение оборудования. Также были предложения по субсидированию затрат предпринимателей на оборудование. И многие другие предложения, которые мы сейчас взяли в работу и уже совместно с минпромом, минсельхозом и минтуризмом разработаем критерии государственной поддержки. Затем её утвердим, - заявила министр экономики Екатерина Кочетова.
По её словам, средства, которые планируется распределить, это дополнительные доходы. Дополнительные источники по доходам образовались от специальных режимов налогообложения от бизнеса – это упрощённая система налогообложения, патентная система налогообложения. В Бурятии прослеживается и рост регистрации самозанятых – их уже 12 тысяч, они также приносят налоговый доход. По сравнению с 2019 годом рост этих налогов составляет 350 млн рублей.
За пандемийный период на поддержку бизнеса было направлено беспрецедентное за историю Бурятии количество средств из республиканского бюджета – 3,4 млрд рублей.
Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса
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