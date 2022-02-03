В этом году Забайкальский край получит на 621 миллион рублей больше, чем раньше
На охрану лесов от пожаров Забайкальскому краю выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета, теперь общая сумма на эти цели составляет один миллиард рублей. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.
- В этом году Забайкальский край получит на 621 миллион рублей больше, чем в прошлые годы, - заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Алексей Венглинский.
Вопрос о дополнительном финансировании поднимался ещё с 2018 года. Теперь общая сумма на охрану лесов от пожаров составляет один миллиард рублей.
Как отметил министр, регион теперь должен подготовиться к пожароопасному сезону на качественно ином уровне.
Забайкалью выделят миллиард рублей на охрану лесов от пожаров
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