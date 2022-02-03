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В Бурятии насчитали более тысячи богачей с доходом свыше 5 млн

В Бурятии насчитали более тысячи богачей с доходом свыше 5 млн
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, сколько «налога на богатых» поступило в бюджет республики

За 2021 год в консолидированный бюджет Бурятии поступило более 685 миллионов рублей с так называемого налога на богатство. В республике зафиксировано более тысячи миллионеров, у которых доход больше 5 миллионов рублей за год. Информация об этом имеется в итоговом отчёте об исполнении бюджета республики.

582,3 млн рублей такого налога поступило в собственный бюджет Бурятии, 103,4 млн рублей пришлось на городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.

С 2021 года в России начал действовать «налог на богатых», чья ставка повышена с 13% до 15%. Суть налога в том, что люди, у которых годовая зарплата допустим 4,9 млн рублей в год, будут платить по старой ставке в 13%. Однако если гражданин получает более 416 тысяч рублей в месяц, а годовой доход превышает 5 млн, то уже – 15%.

Все собранные средства будут направлены на лечение и помощь детям с тяжёлыми редкими заболеваниями, об этом заявил президент России Владимир Путин в июне 2020 года во время телеобращения.

Отметим, что комбинированная ставка не действует на средства, которые выручены с продажи личного имущества (кроме ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
бюджет налоги

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