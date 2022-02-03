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За месяц из Бурятии вывезли 24 тыс кубометров леса в Китай и Монголию

За месяц из Бурятии вывезли 24 тыс кубометров леса в Китай и Монголию
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
Данные привели в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

В январе 2022 года из Бурятии в Китай и Монголию было вывезено 23 941 «кубов» леса, из них - 3 503 кубометра круглой древесины и 20 438 - пиломатериалов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Кроме того, в другие регионы России из республики в январе было вывезено 540 кубометров круглой древесины и 1154 - пиломатериалов. В ведомстве сообщают, что в прошлом году за этот же период было проконтролировано 17 762 кубометра леса, куда вошли 2 667 кубометров круглой древесины и 15 095 - пиломатериалов, поставляемого за рубеж.

Всего в январе текущего года было оформлено и выдано 772 фитосанитарных сертификата и 37 - карантинных.

Госинспекторы выявили 126 нарушений законодательства РФ в области карантина растений. Составлено 126 протоколов об административных правонарушениях, вынесено свыше 60 постановлений о назначении штрафов.

Россельхознадзор экспорт леса

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