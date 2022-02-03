 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии пьяные водители пополнили бюджет на 63 миллиона

В Бурятии пьяные водители пополнили бюджет на 63 миллиона
Экономика,  Фото:pexels.com
Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку»

В 2021 году судебные приставы Бурятии взыскали 63 миллиона рублей штрафов с водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

- На сегодняшний день в отношении каждого водителя, рискнувшего некогда сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, направлены постановления об удержании денежных средств с расчётных счетов, находящихся в банках. Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку» из заработной платы, пенсии или стипендии, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

По каждому восьмому исполнительному производству судебные приставы наложили арест на имущество должников. Почти все водители – любители «пьяной езды» не смогут выехать за границу, пока не уплатят штрафы.

В отношении каждого собственника автомобиля судебные приставы инициируют запреты регистрационных действий в отношении транспортных средств. Это означает, что владелец машины не сможет совершить сделку по отчуждению имущества с последующей регистрацией на нового хозяина.

В ведомстве отмечают: взыскание административных штрафов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения находятся на особом контроле, так как нетрезвый водитель, севший за руль, представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.
водители алкогольное опьянение судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%
Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%
Экономика, 03.02.2022
О выходе на полностью на бездотационный режим пока речи нет
В Иркутской области нашли три перспективные площади для залегания алмазов
В Иркутской области нашли три перспективные площади для залегания алмазов
Экономика, 01.02.2022
Это ещё не месторождение, а площадь, где есть потенциал
В Бурятии назвали причину замедления роста цен на рынке услуг
В Бурятии назвали причину замедления роста цен на рынке услуг
Экономика, 01.02.2022
Рост цен в сфере услуг, в отличие от цен на товары, в декабре замедлился
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Экономика, 31.01.2022
Самый дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах
В Чите построят амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей за 167 млн
В Чите построят амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей за 167 млн
Экономика, 31.01.2022
Будет медицинский комплекс, бассейн, спа-центр и гостиница на 122 комнаты
В дни Сагаалгана в Чите организуют экскурсии с посещением дацана
В дни Сагаалгана в Чите организуют экскурсии с посещением дацана
Экономика, 29.01.2022
Участники узнают исторические факты и познакомятся с архитектурными памятниками
В Бурятии дорогу отремонтируют впервые с советских времён
В Бурятии дорогу отремонтируют впервые с советских времён
Экономика, 28.01.2022
В Еравнинском районе приступят к ремонту региональной дороги
В Забайкалье построят железнодорожную станцию
В Забайкалье построят железнодорожную станцию
Экономика, 27.01.2022
В Хилокском районе обсудили проект станции Зашулан-Угольная
В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жильё
В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жильё
Экономика, 27.01.2022
Предложение касается городов и посёлков, где нет новостроек
Рейсы Улан-Удэ – Красноярск будут выполнять дважды в неделю
Рейсы Улан-Удэ – Красноярск будут выполнять дважды в неделю
Экономика, 26.01.2022
По оценке гендиректора аэропорта, время рейсов «очень удобное»
В Госдуму внесли законопроекты по удешевлению строительства жилья на Дальнем Востоке
В Госдуму внесли законопроекты по удешевлению строительства жилья на Дальнем Востоке
Экономика, 25.01.2022
Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья и при этом заинтересовать застройщиков
В Бурятии остро не хватает инженеров, медиков и поваров
В Бурятии остро не хватает инженеров, медиков и поваров
Экономика, 25.01.2022
В 2022-2023 году инвестпроектам потребуется около 2,1 тысяч специалистов
В аэропорту Иркутска досмотрели более 500 шкурок соболя
В аэропорту Иркутска досмотрели более 500 шкурок соболя
Экономика, 25.01.2022
Это данные за одну январскую неделю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^