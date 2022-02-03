В Бурятии пьяные водители пополнили бюджет на 63 миллиона

Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку»
В 2021 году судебные приставы Бурятии взыскали 63 миллиона рублей штрафов с водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
- На сегодняшний день в отношении каждого водителя, рискнувшего некогда сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, направлены постановления об удержании денежных средств с расчётных счетов, находящихся в банках. Каждый пятый выплачивает административный штраф «в рассрочку» из заработной платы, пенсии или стипендии, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
По каждому восьмому исполнительному производству судебные приставы наложили арест на имущество должников. Почти все водители – любители «пьяной езды» не смогут выехать за границу, пока не уплатят штрафы.
В отношении каждого собственника автомобиля судебные приставы инициируют запреты регистрационных действий в отношении транспортных средств. Это означает, что владелец машины не сможет совершить сделку по отчуждению имущества с последующей регистрацией на нового хозяина.
В ведомстве отмечают: взыскание административных штрафов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения находятся на особом контроле, так как нетрезвый водитель, севший за руль, представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.
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