Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

О выходе на полностью на бездотационный режим пока речи нет



Собственные доходы Бурятии за последние четыре года выросли на 60%. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Алексей Цыденов.



- Собственные доходы бюджета, действительно, растут. В 2021 году к уровню 2017 года они выросли на 60% - до 46,3 млрд рублей. Даже в прошлом году к 2020 году приросли на 7 млрд рублей, - цитирует ТАСС Цыденова.



Глава отметил, что республика и дальше намерена повышать собственные доходы, но для развития и решения социальных проблем нужна федеральная поддержка. Бюджет республики социально ориентированный, доля бюджета, направляемая на первоочередные и социально значимые расходы, составляет 88,6%.



- Полностью на бездотационный режим мы в ближайшей перспективе не выйдем. В республике достаточно суровые условия, что накладывает свой отпечаток, - пояснил Цыденов. - Республика большая по территории, но плотность населения низкая, огромные расстояния. Все это требует больших вложений в социальную сферу.

