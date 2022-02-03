О выходе на полностью на бездотационный режим пока речи нет
Собственные доходы Бурятии за последние четыре года выросли на 60%. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Алексей Цыденов.
- Собственные доходы бюджета, действительно, растут. В 2021 году к уровню 2017 года они выросли на 60% - до 46,3 млрд рублей. Даже в прошлом году к 2020 году приросли на 7 млрд рублей, - цитирует ТАСС Цыденова.
Глава отметил, что республика и дальше намерена повышать собственные доходы, но для развития и решения социальных проблем нужна федеральная поддержка. Бюджет республики социально ориентированный, доля бюджета, направляемая на первоочередные и социально значимые расходы, составляет 88,6%.
- Полностью на бездотационный режим мы в ближайшей перспективе не выйдем. В республике достаточно суровые условия, что накладывает свой отпечаток, - пояснил Цыденов. - Республика большая по территории, но плотность населения низкая, огромные расстояния. Все это требует больших вложений в социальную сферу.
Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%
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