Прямой авиарейс между Монголией и США планируют открыть в 2023 году





Официальные лица двух стран обсудили подготовку к запуску прямых рейсов между Монголией и США, сообщает агентство «Монцамэ».Во время встречи представители гражданской авиации обсудили ход работ по заключению соглашения о воздушных перевозках между двумя странами, а также требования, необходимые для выполнения прямых рейсов.Монгольская авиакомпания MIAT Mongolian Airlines провела презентацию о будущих прямых рейсах между Монголией и США, а также рассказала о типе воздушного судна - наиболее подходящего для международного полета.Отмечается, что основная цель этих переговоров – ускорение запуска прямых рейсов. Монгольская сторона планирует провести первый полёт уже в 2023 году.