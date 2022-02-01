Это ещё не месторождение, а площадь, где есть потенциал
Три перспективные для залегания алмазов площади определены в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова старшего научного сотрудника Института земной коры Сибирского отделения РАН Анны Дымшиц.
- Сейчас выделено три перспективных участка в Чуно-Бирюсинском районе (территориальная единица, площадь расположена в Присаянье ). Это ещё не месторождение. Это площадь, где есть потенциал, где можно найти коренное месторождение кимберлитовые трубок, - сказала она.
Сотрудник научного института отметила, что учреждение в рамках своей лицензионной площади уже провело поисковые работы, выделив перспективные участки, «где есть смысл проводить более детальное изучение».
Возможное наличие в Иркутской области кимберлитовых трубок обсуждается учеными с 1930-х годов. Работы по поиску алмазов ранее проводились на как севере региона, так и в районах, близких к горной системе Восточного Саяна, уточняет «Интерфакс».
В Иркутской области нашли три перспективные площади для залегания алмазов
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