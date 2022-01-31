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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Экономика,  Фото:pixabay.com
Самый дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

- Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. Третье место у Беларусь— 61 российский рубль за литр, - сообщает агентство.

Получается, что низкие цены на топливо сохраняют страны бывшего Союза.

Самый же дорогой бензин в Европе продаётся в Нидерландах, в пересчёте на российскую валюту — 169,1 рубля за литр. Следом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдётся дороже 150 рублей. В странах высокого уровня жизни и бензин дорогой.

И самое дешёвое дизельное топливо продается в России — 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции — 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Нидерландах.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран увеличение превысило 25%. Медленнее всего цены поднимались в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

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