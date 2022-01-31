В Чите построят амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей за 167 млн

Будет медицинский комплекс, бассейн, спа-центр и гостиница на 122 комнаты



Многофункциональный центр амбулаторно-поликлинического обслуживания с бассейном и гостиничным центром появится в Чите, сообщается на официальном портале Забайкальcкого края.



Амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей построит резидент территории опережающего развития «Забайкалье».



- Мы заключили соглашение с компанией. Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров. В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты, - заявил министра планирования и развития региона Александр Ященко.



Инвестиции в проект составят 167 миллионов рублей инвестиций, планируется создание 63 рабочих мест.



Сообщается, что на сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 36 проектов. Общий объём заявленных инвестиций превышает 200,9 миллиарда рублей, создаётся более 10,2 тысячи рабочих мест. Резиденты фактически вложили 79,8 миллиарда рублей и создали 2,3 тысячи рабочих мест, полностью реализовали семь проектов.



Резиденты ТОР «Забайкалье» могут воспользоваться рядом преференций: кредит на реализацию проекта составит 6%, субсидия на подготовку документов – 90%, они освобождены от налогов на землю и имущество в первые пять лет, страховые взносы составят не более 7,6%, налог на прибыль - до 5%. Кроме того, резиденты получают сокращённые сроки проведения контрольных проверок, готовую инфраструктуру, земельный участок для реализации проекта, процедуру свободной таможенной зоны.

