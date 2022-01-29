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В дни Сагаалгана в Чите организуют экскурсии с посещением дацана

В дни Сагаалгана в Чите организуют экскурсии с посещением дацана
Экономика,  Фото:pixabay.com
Участники узнают исторические факты и познакомятся с архитектурными памятниками

Автобусные экскурсии по Чите с посещением дацана в дни празднования Сагаалгана организуют в Забайкальском крае.

- В ходе путешествия на новогоднем экспрессе гости узнают исторические факты о развитии и основании Читы, где проживают люди 120 национальностей. Участники экскурсии познакомятся с интересными архитектурными памятниками, один из которых Читинский дацан. «Дамба Брайбунлинг» был освящён и официально открыт в 2010 году, – рассказали в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова.

Первый дацан в городе появился в 1886 году. Он располагался на территории сельскохозяйственной и промышленной выставки, где в настоящее время находится парк культуры и отдыха ОДОРА.

- Для участников экскурсии эту историю более подробно расскажет настоятель дацана Баир лама. Гости узнают о традициях праздника, убранстве дацана и о многом другом, - отметили организаторы.

Экскурсии пройдут 12 и 19 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Сагаалган дацан Чита Забайкальский край туризм экскурсия история буддизм

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