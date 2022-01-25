В Госдуму внесли законопроекты по удешевлению строительства жилья на Дальнем Востоке

Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья и при этом заинтересовать застройщиков



Стратегическая сессия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина второй раз за три месяца была посвящена вопросам повышения привлекательности Дальнего Востока для переселения и сокращения оттока населения. Эксперты в голос отмечают повышенное внимание кабмина к Дальневосточному округу. Подтверждением этого являются выделенные бюджетом страны более 100 миллиардов на развитие ДФО в 2022 году.



- Ещё одним подтверждением высоких чувств кабмина к Дальнему Востоку стало внесение правительства сразу же после стратегической сессии в Госдуму пакета законопроектов, упрощающих и удешевляющих строительство жилья на Дальнем Востоке. Застройщики, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья, получат статус резидента ТОР на упрощённых условиях,- сообщает телеграм-канал «Недальний восток».



Подробности приводятся на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Так, дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и инфраструктурных объектов. Они смогут получить статус резидента территории опережающего развития на упрощённых условиях и воспользоваться льготами и преференциями.



- Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья, сделать его более доступным для граждан и при этом заинтересовать застройщиков, предложив им выгодные условия работы в федеральном округе, – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Пакет законопроектов запускает программу «Дальневосточный квартал». Законодательство и раньше позволяло строить жилье в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону участки предоставлялись первому заявителю – государство не могло влиять на то, что будет построено на земле, по какой цене будет продано.



- Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы в свою очередь будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной. Жители будут обеспечены школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни, - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Уже отобраны восемь приоритетных площадок в восьми регионах - Приморском крае, Забайкальском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Амурской области, Камчатском крае, Республике Бурятия. Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м «дальневосточных кварталов». В новое жилье смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников.

