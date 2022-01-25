Это данные за одну январскую неделю
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии рассказало о результатах досмотра в международном аэропорту Иркутска с 17 по 23 января.
При внутрироссийских перевозках было досмотрено 2,5 тонн рыбы и морепродуктов, 120 кг кормов и кормовых добавок, 125 кг готовой продукции, а также 565 шкурок соболя.
Кроме того, за неделю проконтролирована перевозка 330 аквариумных рыбок, 1,25 млн насекомых и 150 тысяч штук оплодотворённой икры.
Изъято и уничтожено 28 партий (36 кг) грузов из зарубежных стран и стран СНГ. На них не было разрешений и ветеринарных сопроводительных документов. Наложено 26 административных штрафа на сумму 13 тысяч рублей.
В аэропорту Иркутска досмотрели более 500 шкурок соболя
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