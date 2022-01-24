В городах Иркутской области электроэнергия подорожает на семь копеек

Тарифы повысят с июля



Установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2022 год. Соответствующий приказ региональной службы по тарифам размещён на портале правовой информации.



В первое полугодие жители городов Иркутской области будут платить по одноставочному тарифу 1,23 рубля за киловатт-час, во втором полугодии на семь копеек больше - 1,3 рубля. Сельское население Иркутской области будет оплачивать по 0,861 и 0,91 рубля соответственно.



Также служба приняла тарифы, дифференцированные по двум и трём зонам суток: в пиковое, полупиковое и ночное время. В период, когда фиксируется большое потребление электроэнергии, платить придется больше, а ночью - меньше.



Повышение тарифов коснётся населения и приравненных к ним исполнителей коммунальных услуг, садоводческие некоммерческие товарищества.



