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В Улан-Удэ построили Центр ядерной медицины

В Улан-Удэ построили Центр ядерной медицины
Экономика,  Фото:правительство Бурятии
Пусконаладочные работы продлятся до февраля

В Улан-Удэ завершилось строительство Центра ядерной медицины. Строители приступили к испытанию инженерных систем. На объекте завершены строительно-монтажные работы, включая монтаж инженерных сетей и оборудования. После того как пройдут проверки на безопасность, здание можно вводить в эксплуатацию.

- Объект оснащён протонным циклотроном, позитронно-эмиссионным томографом с функцией компьютерной томографии и другим оборудованием. Всё это позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях, - сообщает правительство Бурятии.

Как сообщал «Байкал Daily», с введением объекта в эксплуатацию Бурятия станет одним из центров развития ядерной медицины в России.

Строительства Центра началось в 2020 году на территории республиканского клинического онкодиспансера.

Ежегодно в центре предполагается проводить более семи тысяч исследований по диагностике злокачественных новообразований и заболеваний сердечнососудистой системы. Предполагается, что создание центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году. Также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тысяч населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 8% к 2025 году. 
строительство центр ядерной медицины

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