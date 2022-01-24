Лидером 2020 года был Казахстан
В 2021 году США импортировали 10,6 тысяч тонн российского мороженого, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Агроэкспорт».
Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали США по итогам 11 месяцев, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».
- США бросились закупать этот товар, в 2021 году они импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Стоимость поставок взлетела в 3,1 раза, до 28,7 миллиона долларов, - отмечает агентство.
Всего Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 миллиона долларов. Это соответственно на 26,5 и 49,8 процента больше, чем в 2020 году.
Лидером 2020 года был Казахстан, который переместился на второе место. В натуральном выражении поставки мороженого на его рынок снизились на 12,2 процента до 9,6 тысячи тонн. В стоимостном выражении увеличились на 10,6 процента до 21,5 миллиона долларов. На третьем месте находится Монголия. Всего в прошлом году российское мороженое продавалось в двух десятках стран.
США стали крупнейшем покупателем российского мороженого
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