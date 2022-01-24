Аналитики прогнозируют падение темпа роста на жильё

В 2022 году российский рынок вернётся к равновесному росту цен, считают эксперты
По оценке экосистемы недвижимости «Метр квадратный», в 2022 году российский рынок вернётся к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6-10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза, сообщает SIA.RU со ссылкой на исследование крупного банка.
- По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), в 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей. В столичных новостройках стоимость жилья увеличилась на 27%, до 178 тыс. за квадратный метр. В Московской области динамика оказалась гораздо скромнее: аналогичный показатель составил 16% – 158 тыс. В Санкт-Петербурге недвижимость «прибавила» в цене 23%, превысив 180 тыс. за квадратный метр, в Ленинградской области – 22%, примерно до 120 тыс., - сообщает издание.
На вторичном рынке недвижимости в России цены росли более скромными темпами: средняя стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 20%, превысив 80 тыс. рублей.
- Несмотря на тенденцию к росту цен на квадратный метр в 2021 году, московский рынок осенью-зимой показал сокращение абсолютной стоимости приобретаемых объектов. Так, средняя цена покупаемых клиентами квартир в новостройках с сентября по декабрь снизилась на 4% — с 14,2 до 13,6 млн рублей. На вторичном рынке уменьшение средней стоимости сделки оказалось более значимым — на 12%, с 14,1 до 12,3 млн рублей. Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры», — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
В этом году аналитики «Метра квадратного» не ожидают «просадки» рынка недвижимости ни по ценам, ни по количеству сделок. Рост цен продолжит поддерживать увеличение себестоимости строительства. Так, по итогам 2021 года строительные материалы подорожали на 23,8%.
- В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза, — отметил Вячеслав Дусалеев.
Аналитики прогнозируют падение темпа роста на жильё
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 24.01.2022
После индексации эта сумма превысит 200 тысяч
Экономика, 24.01.2022
Любопытно, что к смене деятельности больше склонны люди старшего возраста
Экономика, 22.01.2022
Законопроект хотят внести в Госдуму в феврале 2023 года
Закон был принят единогласно, без воздержавшихся
Самолёты выдержали все испытания
Об уровне инфляции сообщил Бурятстат
Зато в пятёрку лидеров попал забайкальский моногород
Будут построены железные дороги в западном и восточном направлении
Складские мощности позволят местным предпринимателям хранить товары под таможенным контролем
Однако произойдёт это не так скоро
Таможенники оформили почти 7,8 млн тонн товаров в 2021 году
Технические возможности экспорта выросли на 40%
Эксперты заявляют, что рынок перегрет
Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций
Экономика, 19.01.2022
В солнечную энергетику края вложат 30 миллиардов рублей инвестиций