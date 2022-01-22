«Известия»: Минфин РФ разработает законопроект, который поможет снизить стоимость ипотеки

Законопроект хотят внести в Госдуму в феврале 2023 года



Министерство финансов РФ разработает законопроект, который, в частности, может открыть возможность для снижения ипотечной ставки для благонадежных заёмщиков. Документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.



Инициатива предполагает, что единому институту развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, а банкам снизит нагрузку на капитал и разморозит часть средств. Как пишет издание, это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков.



Отмечается, что сейчас у ДОМ.РФ нет доступа к кредитным историям заемщиков и, соответственно, возможности оценить риски по ипотечным облигациям.



В рамках сделок секьюритизации ипотечных кредитов ДОМ.РФ гарантирует все платежи по облигациям перед инвесторами и принимает на себя кредитные риски по портфелю посредством выкупа закладных с просрочкой старше 90 дней.

