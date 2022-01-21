Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Закон был принят единогласно, без воздержавшихся



Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% в 2022 году, сообщает «Интерфакс».



Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионеры получат докомпенсацию к уже полученной пенсии.



После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель составлял 17 481 рубль.



Для 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий, потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

