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Иркутский авиазавод впервые построил для ВМФ истребители Су-30СМ2

Иркутский авиазавод впервые построил для ВМФ истребители Су-30СМ2
Экономика,  Фото:pexels.com
Самолёты выдержали все испытания

Четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2 впервые изготовил Иркутский авиационный завод в 2021 году в интересах морской авиации Военно-морского флота России, сообщает ТАСС.

Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу генеральный директор Иркутского авиационного завода ПАО «Корпорация «Иркут» - заместитель генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

По словам Вепрева, самолёты полностью укомплектованы, выдержали все виды испытаний и приняты военным представительством.

- В рамках модернизации самолёта Су-30СМ2 произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей, - уточнил глава авиазавода.

Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность» по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения, уточняет ТАСС.
истребители

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