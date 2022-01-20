Железнодорожная сеть Монголии увеличится более чем в 2 раза

Будут построены железные дороги в западном и восточном направлении



В Монголии активизируют строительство железных дорог в западных и восточных регионах страны.



- Что касается железной дороги западного региона, то вдоль маршрута Арцсуурь – Нарийнсухайт и Шивээхурэн будет построена железная дорога протяжённостью 1200 км. А в восточном регионе планируется построить железную дорогу протяжённостью 420 км в направлении Чойбалсан – Хоот – Бичигт, - пояснил министр транспорта Монголии Л. Халтар. - Госкомпания «Монгольская железная дорога» планирует реализовать эти проекты в сотрудничестве с иностранными и отечественными инвесторами и владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых вдоль железной дороги.



В результате реализации новых проектов протяжённость монгольской железнодорожной сети составит около 4700 км. Другими словами, будет добавлено около 2700 км новых железных дорог.



Помимо этих проектов, в первой половине 2022 года планируется начать перевозки по железной дороге в направлении Тавантолгой – Гашуунсухайт. Планируется ввод в эксплуатацию железной дороги Тавантолгой – Зуунбаян. Кроме того, планируется активизировать работы по строительству железной дороги Богдхан и продолжить модернизацию инфраструктуры «УБЖД» с помощью государственной политики и средств, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

