Будут построены железные дороги в западном и восточном направлении
В Монголии активизируют строительство железных дорог в западных и восточных регионах страны.
- Что касается железной дороги западного региона, то вдоль маршрута Арцсуурь – Нарийнсухайт и Шивээхурэн будет построена железная дорога протяжённостью 1200 км. А в восточном регионе планируется построить железную дорогу протяжённостью 420 км в направлении Чойбалсан – Хоот – Бичигт, - пояснил министр транспорта Монголии Л. Халтар. - Госкомпания «Монгольская железная дорога» планирует реализовать эти проекты в сотрудничестве с иностранными и отечественными инвесторами и владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых вдоль железной дороги.
В результате реализации новых проектов протяжённость монгольской железнодорожной сети составит около 4700 км. Другими словами, будет добавлено около 2700 км новых железных дорог.
Помимо этих проектов, в первой половине 2022 года планируется начать перевозки по железной дороге в направлении Тавантолгой – Гашуунсухайт. Планируется ввод в эксплуатацию железной дороги Тавантолгой – Зуунбаян. Кроме того, планируется активизировать работы по строительству железной дороги Богдхан и продолжить модернизацию инфраструктуры «УБЖД» с помощью государственной политики и средств, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Железнодорожная сеть Монголии увеличится более чем в 2 раза
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Складские мощности позволят местным предпринимателям хранить товары под таможенным контролем
Таможенники оформили почти 7,8 млн тонн товаров в 2021 году
Технические возможности экспорта выросли на 40%
Эксперты заявляют, что рынок перегрет
Всего в этот список попали более 30 ведущих российских корпораций
В солнечную энергетику края вложат 30 миллиардов рублей инвестиций
Объекты появятся по Дальневосточной и Арктической концессии
Дамбы построены на реках Цакирка и Модонкуль
За прошлый год число сделок увеличилось на 75 процентов
Население увеличилось на 56,2 тысячи человек
В том числе через Бурятию в Монголию вывезли 12 тонн молочной продукции
Цены на сладости могут вырасти с 1 февраля из-за роста издержек
Земские доктора получают по два миллиона рублей
Так как апартаменты являются нежилыми помещениями, в них будет возможна лишь временная прописка
Экономика, 17.01.2022
При осложнённых родах минимальный размер пособия составит 71,2 тыс. рублей