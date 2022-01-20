Спрос на зимние путешествия на Байкал вырос

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Эксперты заявляют, что рынок перегрет



Прозрачный лёд Байкала привлекает всё больше туристов из разных уголков России. Спрос на путешествия на озеро этой зимой заметно вырос, сообщает SIA.RU.



Наряду с крупными туроператорами, авторские туры в этом сезоне активно предлагают непрофессионалы: блогеры, фотографы, краеведы. Рынок явно перегрет, рассказывают руководители иркутского клуба уникальных путешествий Даниил Марышкин и Ксения Шультайс.



Конкуренция по турам на Байкал сейчас огромная. Об этом, в частности, свидетельствует количество предложений в соцсетях и рост цен на рекламу.



–Рынок перегрет, таргетированная реклама в социальных сетях по топовым запросам выросла в 5-10 раз в цене по сравнению с прошлым годом. Действительно, предложение по турам на Байкал сейчас обгоняет спрос, - рассказали представители турбизнеса Иркутска изданию SIA.RU.



Если местные туркомпании много внимания уделяют сохранности мест и соблюдению норм экологического этикета, то «авторы», организующие один недельный тур в год, просто не задумываются о сохранности байкальской природы. По мнению экспертов, таких людей в реальности очень много, поэтому создаётся не самая благоприятная туристическая картина в регионе.

