Эксперты заявляют, что рынок перегрет
Прозрачный лёд Байкала привлекает всё больше туристов из разных уголков России. Спрос на путешествия на озеро этой зимой заметно вырос, сообщает SIA.RU.
Наряду с крупными туроператорами, авторские туры в этом сезоне активно предлагают непрофессионалы: блогеры, фотографы, краеведы. Рынок явно перегрет, рассказывают руководители иркутского клуба уникальных путешествий Даниил Марышкин и Ксения Шультайс.
Конкуренция по турам на Байкал сейчас огромная. Об этом, в частности, свидетельствует количество предложений в соцсетях и рост цен на рекламу.
–Рынок перегрет, таргетированная реклама в социальных сетях по топовым запросам выросла в 5-10 раз в цене по сравнению с прошлым годом. Действительно, предложение по турам на Байкал сейчас обгоняет спрос, - рассказали представители турбизнеса Иркутска изданию SIA.RU.
Если местные туркомпании много внимания уделяют сохранности мест и соблюдению норм экологического этикета, то «авторы», организующие один недельный тур в год, просто не задумываются о сохранности байкальской природы. По мнению экспертов, таких людей в реальности очень много, поэтому создаётся не самая благоприятная туристическая картина в регионе.
Спрос на зимние путешествия на Байкал вырос
Экономика, Фото:
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