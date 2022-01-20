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В ТОР «Забайкалье» запустили таможенный склад открытого типа

В ТОР «Забайкалье» запустили таможенный склад открытого типа
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Складские мощности позволят местным предпринимателям хранить товары под таможенным контролем

В Забайкальском крае ввели в эксплуатацию открытые складские помещения площадью 120000 кв. м для хранения иностранных товаров на срок до трёх лет – до выпуска таможенным органом. Инвестиционный проект с объёмом капитальных вложений более 81 млн рублей реализован на территории опережающего развития «Забайкалье».

- Товары, которые импортируются в Россию, обязательно подлежат таможенному контролю и оформлению. Во время проведения данных процедур при ввозе продукции из ЕАЭС и других стран – определения размера пошлин и сборов, подготовки необходимой документации или возникших спорных ситуаций – товар должен храниться в определённом месте. С этой целью вводится специальная процедура «таможенный склад». Забайкальский край находится в приграничной полосе, предпринимательство и внешняя торговля в регионе развиты, поэтому мы решили начать оказывать данные услуги. Наши клиенты получат возможность хранить грузы под контролем довольно длительное время – на срок до трёх лет. В течение этого времени участник внешнеэкономической деятельности вправе вести все необходимые операции и даже продавать товар, не вывозя за пределы склада. При этом никаких таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов выплачивать не надо, – пояснил учредитель и инициатор проекта ООО «Континент плюс» Виталий Мочеброда.

Расположен таможенный склад в посёлке неподалёку от станции Забайкальск, на которой находится железнодорожный пункт пропуска российско-китайской границы. На площадке построены административное здание, столовая, инженерно-технические сооружения, благоустроенные складские помещения. Введена ячеечная система, которая обеспечивает работу склада без сбоев.

- Для бесперебойной работы склада с ячеистым хранением достаточно небольшого количества работников. При этом, все они взаимозаменяемы, каждый из них может быстро разобраться в размещении товаров с помощью схемы и адресов ячеек. Часть сотрудников мы уже приняли на работу, в общей сложности трудоустроим более 90 специалистов, – добавил Виталий Мочеброда.

Благодаря резиденту ТОР, который включён в реестр владельцев таможенного склада в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, российские компании смогут минимизировать потери при длительной транспортировке товара, срок годности которого ограничен, и снизить издержки, связанные с таможенным оформлением. А режим открытого склада даёт доступ для хранения любых товаров и использования любыми лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров. Руководитель проекта считает, что это должно привлечь в Забайкальский край максимальное количество инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с различными поставщиками из КНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Забайкальский край территории опережающего развития

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