Объекты появятся по Дальневосточной и Арктической концессии
Объекты теплоснабжения в Забайкалье будут обновлены с помощью дальневосточной концессии, сообщает официальный портал региона.
- По теплоснабжению у нас подготовлено четыре заявки на 1,5 млрд рублей, - заявил в ходе отчёта вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев.
По словам Гордеева в 2022 году планируется строительство четырёх модульных котельных и сетей: «Силикатный» - в посёлке Антипиха за 625,4 млн рублей, «Центральная» - в городе Нерчинск за 810,9 млн рублей, в селе Маккавеево за 55,64 млн. рублей и в посёлке Первомайский за 705 млн рублей.
Отмечается, что сейчас в высокой степени готовности находится концессия по строительству замещающей котельной Первомайской ТЭЦ. 14 февраля планируется заключение концессии. Сейчас идёт подготовка документов совместно с концессионером в фонд содействия реформирования ЖКХ. Котельная отапливает 11 472 человека. Концессионером выступила ГК «Генерация». Общая тепловая мощность котельной составит 60 Гкал/ч. Объём финансирования мероприятия – 705 миллионов рублей.
Концессия - вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в госсобственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
В Забайкалье могут появиться четыре новые котельные за 1,5 млрд рублей
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