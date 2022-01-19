В Бурятии восстановят две защитные дамбы

Дамбы построены на реках Цакирка и Модонкуль



Проекты капитального ремонта защитных дамб на реках Цакирка и Модонкуль в Закаменском районе Бурятии одобрены госэкспертизой Республики Бурятия. Восстановлению подлежат 12 639 метров дамб по берегам реки Модонкуль и 7306 метров дамбы на реке Цакирка, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Дамба для защиты села Санага от воздействия летних паводковых вод реки Цакирка была построена в 1991 году. Общая протяженность дамбы составляет 8 927 м. К настоящему времени наблюдается подмыв основания, размыв верхового откоса, проседание гребня дамбы, износ конструктивных элементов водопропускных сооружений. Практически все защитные сооружения нуждаются в капитальном ремонте.



Такого же года постройки - защитные дамбы обвалования на реке Модонкуль. Они отсекают правобережную и левобережную поймы реки в пределах города Закаменск. Общая протяженность дамб - 15 450 метров. Здесь капитальному ремонту подлежат более 12,6 км защитных сооружений на реке Модонкуль.



- Наводнения занимают первое место среди стихийных бедствий по числу жертв и причиняемому ущербу в республике. Поэтому, несмотря на расходование значительных материальных и финансовых ресурсов очень важны технические меры по защите населения и инфраструктуры от наводнений, в частности, капитальный ремонт и восстановление защитных дамб в Закаменском районе, - заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



В минстрое отмечают, что площадь защиты от затопления р. Цакирка и р. Модонкуль составляют 113 га и 216 га соответственно.



Уже проведены обследования технического состояния дамб и инженерно-технические исследования. Проектную документацию по капитальному ремонту защитных сооружений на реках Закаменского района разработал институт городской инфраструктуры (Санкт-Петербург).



Сметная стоимость капитального ремонта защитных дамб на реке Модонкуль составила более 197 млн. рублей, на реке Цакирка - более 95 млн. рублей.

