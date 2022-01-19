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Россияне купили в 2021 году в Турции рекордное количество жилья

Россияне купили в 2021 году в Турции рекордное количество жилья
Экономика,  Фото:pexels.com
За прошлый год число сделок увеличилось на 75 процентов

Спрос на жилье в Турции среди россиян в ноябре-декабре 2021 года вырос более чем в два раза, сообщает РБК. На спрос повлияло падение курса турецкой лиры. Именно в этот период сильнее всего за год подешевела лира по отношению к рублю. 1 января одну лиру можно было купить за 10 руб., а 31 декабря — уже за 5,58 руб.

Граждане России за 2021 год купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов. Это на 75 процентов больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Института статистики Турции, Это рекордный объём продаж по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции 2 тыс. лотов жилой недвижимости.

- Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране. Самые крупные иностранные покупатели жилья в Турции в 2021 году — граждане Ирана и Ирака, купившие 10 тыс. и 8,7 тыс. квартир и домов соответственно, - отмечает РБК.

По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, ослабление лиры сделало жизнь для россиян в Турции дешевле. Но всё же основной причиной роста спроса на жилье он называет пандемию, из-за которой люди получили возможность работать удалённо, и отложенный спрос 2020-го, когда в некоторые месяцы было ограничение въезда в страну.

Выбор Турции также определяется тем, что эта страна традиционно популярна для туризма и, в отличие от других, была открыта для россиян почти весь 2021 год. За январь-ноябрь прошлого года, по данным министерства культуры и туризма Турции, в страну въехало почти 4,6 млн. жителей России, что составляет почти 20 процентов от всех иностранных туристов.
Турция недвижимость

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