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Население Монголии увеличилось до 3,4 миллиона человек

Население Монголии увеличилось до 3,4 миллиона человек
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Население увеличилось на 56,2 тысячи человек

По данным национального статистического управления Монголии, на конец 2021 года численность населения Монголии составила 3,4 миллиона человек, увеличившись на 56,2 тысячи или 1,6 процента по сравнению с 2020 годом, сообщает агентство «Монцамэ».

Так, по состоянию на конец 2021 года 71 166 монгольских матерей родили 73 866 детей. При этом число рожениц сократилось на 4 528 (2,3%), а число новорожденных – на 4 080 (5,2%) по сравнению с 2020 годом.

При этом число умерших составило 20002 человека, увеличившись на 4 012 или на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

В Монголии проживают более 20 народностей монгольской группы, наиболее многочисленные из них – халха-монголы. 
Монголия демография

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