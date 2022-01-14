Смертность в Иркутской области достигла максимума

За прошлый год в соседнем регионе умерло больше 40 тысяч людей



Смертность в Иркутской области в 2021 году стала максимальной за последние десять лет. За двенадцать месяцев из жизни ушли 41 802 жителя региона. Данные о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния опубликованы на сайте областной службы ЗАГС, сообщает издание IRK.ru.



- В 2020 в Иркутской области выдано 35 262 свидетельства о смерти — на 6540 меньше, чем в 2021. В сравнении с 2020 годом снизилась рождаемость: в прошлом году на свет появились 26 264 младенца, в позапрошлом — 27 322. Этот показатель снижается ежегодно. В 2011 году в Иркутской области родились 37 506 детей, а максимальное количество новорожденных за последнее десятилетие пришлось на 2012 год и составило 38 973, - уточняет IRK.ru.



Зато жениться и разводиться в Иркутской области в сравнении с 2020 годом стали больше.



