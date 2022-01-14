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Улан-Удэ получит новые автобусы

Улан-Удэ получит новые автобусы
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии встретился по вопросу автобусов с гендиректором «Государственной транспортной лизинговой компании»

Автопарк Улан-Удэ планируют пополнить новыми автобусами за счёт федеральных средств. Точное количество будущих автобусов пока не известно, вопрос сейчас решается в Москве.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих провели совещание по детализации механизма поставок автобусов для автопарка общественного транспорта Улан-Удэ. В настоящее время правительство республики активно прорабатывает механизм взаимодействия со всеми заинтересованными структурами, в том числе с ГТЛК по вопросу дальнейшего обновления автобусов для транспортного обслуживания жителей Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Также уточняется, что на федеральном уровне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» разработан паспорт проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Сейчас он находится на утверждении.

Основной целью этого проекта является как раз обновление общественного транспорта в городских агломерациях (для Бурятии это Улан-Удэ и три пригородных района).

После утверждения федерального проекта правительство Бурятии подаст заявку на выделение финансирования.

В 2021 году для Улан-Удэ было приобретено 42 автобуса среднего класса марки ПАЗ, в 2021 году – три автобуса, из них два автобуса большого класса марки МАЗ и один автобус среднего класса марки ПАЗ.
автобус общественный транспорт

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