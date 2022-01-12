 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Жителей Улан-Удэ удивили необычные цены на бананы

Жителей Улан-Удэ удивили необычные цены на бананы
Экономика,  Фото:pixabay.com
Покупать много бананов в супермаркете попросту невыгодно

В паблике crimburyatia опубликовали две фотографии бананов из сетевого супермаркета в Улан-Удэ. На одной цена за товар – оптом, на другой – в розницу.

Цена за 1 килограмм бананов составляет 119 рублей. Однако при покупке бананов более 5 кг, стоимость за каждый последующий килограмм составит 149 рублей. Жители Бурятии были удивлены тем, что оптом брать выходит дороже, чем в розницу.

«Вроде оптом всё дешевле всегда было, а что с бананами не так, объясните, пожалуйста. Не понимаю! Ничего не понятно, но очень интересно, - обратился автор поста.

В комментариях пользователи устроили дискуссию и пытаются понять логичность этого хода.

«Очень интересно, не раз это замечала, а ответ никто не дал»,
«Потому что это розничный магазин и им не выгодно по такой цене отдавать оптом. Они на оптовом рынке будут стоить дороже»,
«Чтобы всем хватило»,
«С картошкой тоже так делают»,
«Это из этой серии. Когда у продавца арбузов на ценнике написано: 1 арбуз - 3 рубля, 3 арбуза - 10 рублей. Покупатель, думая о тупости продавца, берет 3 раза по одному»,
«Три года у них такая акция уже».

Один из пользователей рассказал свою точку зрения, которая кажется более логичной.

- Суть в том, что установлена низкая цена на товар, чтобы большее число покупателей воспользовалось акцией, иначе придёт оптовик, скупит весь товар, а потом придёте вы, так как, увидели рекламу и скажите: «Опять обманули, никаких бананов по такой цене и в помине не было, зря пришли, зачем давать рекламу, если нет товара в наличии, совсем уже обнаглели» и т.д, - поделился улан-удэнец.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жителей Бурятии возмутили цену на капусту. Нынешние цены люди назвали «конскими».
цены на продукты питания фрукты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголия собирается утилизировать японские автомобили
Монголия собирается утилизировать японские автомобили
Экономика, 12.01.2022
Два завода по переработке отходов построят в Улан-Баторе
Стало известно, каким будет новый город на Байкале
Стало известно, каким будет новый город на Байкале
Экономика, 12.01.2022
Планируется строительство города-курорта мирового класса
Улан-удэнцев возмутила жадность продавцов квартир
Улан-удэнцев возмутила жадность продавцов квартир
Экономика, 12.01.2022
Горожан шокировали новые цены на однокомнатные квартиры
«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
Экономика, 12.01.2022
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге
Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге
Экономика, 12.01.2022
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга
В Бурятии в феврале вырастет маткапитал и ряд пособий
В Бурятии в феврале вырастет маткапитал и ряд пособий
Экономика, 11.01.2022
В феврале проиндексируют материнский капитал
Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать
Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать
Экономика, 10.01.2022
Это должно сдержать рост цен на топливо
Экс-министр экономики Бурятии оценила, подешевеет ли бензин
Экс-министр экономики Бурятии оценила, подешевеет ли бензин
Экономика, 10.01.2022
Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом
Жителей Бурятии возмутили цены на капусту
Жителей Бурятии возмутили цены на капусту
Экономика, 10.01.2022
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»
Аналитики назвали 10 фактов о рынке труда в Бурятии
Аналитики назвали 10 фактов о рынке труда в Бурятии
Экономика, 10.01.2022
Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы
Аналитики зафиксировали падение зарплат в Бурятии
Аналитики зафиксировали падение зарплат в Бурятии
Экономика, 29.12.2021
По темпам прироста зарплат ДФО занимает седьмое место в стране
В Бурятии подорожал основной набор новогодних продуктов
В Бурятии подорожал основной набор новогодних продуктов
Экономика, 28.12.2021
Встреча Нового года обойдётся жителям Бурятии дороже по сравнению с прошлым годом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^