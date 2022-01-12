Покупать много бананов в супермаркете попросту невыгодно
В паблике crimburyatia опубликовали две фотографии бананов из сетевого супермаркета в Улан-Удэ. На одной цена за товар – оптом, на другой – в розницу.
Цена за 1 килограмм бананов составляет 119 рублей. Однако при покупке бананов более 5 кг, стоимость за каждый последующий килограмм составит 149 рублей. Жители Бурятии были удивлены тем, что оптом брать выходит дороже, чем в розницу.
«Вроде оптом всё дешевле всегда было, а что с бананами не так, объясните, пожалуйста. Не понимаю! Ничего не понятно, но очень интересно, - обратился автор поста.
В комментариях пользователи устроили дискуссию и пытаются понять логичность этого хода.
«Очень интересно, не раз это замечала, а ответ никто не дал»,
«Потому что это розничный магазин и им не выгодно по такой цене отдавать оптом. Они на оптовом рынке будут стоить дороже»,
«Чтобы всем хватило»,
«С картошкой тоже так делают»,
«Это из этой серии. Когда у продавца арбузов на ценнике написано: 1 арбуз - 3 рубля, 3 арбуза - 10 рублей. Покупатель, думая о тупости продавца, берет 3 раза по одному»,
«Три года у них такая акция уже».
Один из пользователей рассказал свою точку зрения, которая кажется более логичной.
- Суть в том, что установлена низкая цена на товар, чтобы большее число покупателей воспользовалось акцией, иначе придёт оптовик, скупит весь товар, а потом придёте вы, так как, увидели рекламу и скажите: «Опять обманули, никаких бананов по такой цене и в помине не было, зря пришли, зачем давать рекламу, если нет товара в наличии, совсем уже обнаглели» и т.д, - поделился улан-удэнец.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жителей Бурятии возмутили цену на капусту. Нынешние цены люди назвали «конскими».
Жителей Улан-Удэ удивили необычные цены на бананы
Экономика, Фото:
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