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Жителей Бурятии возмутили цены на капусту

Жителей Бурятии возмутили цены на капусту
Экономика,  Фото:ves_ulan_ude_
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»

Жителей Бурятии шокировал посленовогодний рост цен на капусту. В паблике ves_ulan_ude_ опубликовали фотографию кочана капусты из сетевого супермаркета. На этикетке указано, что цена за килограмм составляет 63 рублей. Кочан весит почти четыре килограмма, покупателю пришлось заплатить порядка 250 рублей.

- Скоро капусту будем по праздникам только кушать. Цены, конечно, трэш на этот народный овощ, - так фотографию подписали в паблике.

Под снимком множество комментариев, люди активно обсуждают цену на капусту:

«Только сейчас заметили, что ли?! Ещё до праздников такая цена была конская»,
«С такими ценами прожиточный минимум должен быть не меньше 30 тысяч. А зарплата самая маленькая не меньше 50 тысяч»,
«Капуста была бы хорошая, а то резина резиной и сухая, вдобавок тяжёлая. Давно капусту не покупаю»,
«Из-за наводнений летом мало капусты уродилось, поэтому цены такие», «Вы что там в Улан-Удэ совсем разорить решили жителей. Я живу на севере, конечно, высокие цены у нас, но не настолько. Это просто бешеные цены», «Перед Новым годом покупали, такая же цена была. Вообще она нынче очень дорогая. Раньше на засолку мешка два брали была до 20 рублей за кг. В этот раз цена «сказка» - пришлось 15кг взять и вышло 6 вилков».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года жителей Бурятии возмутила цена на молоко. За один литр хорошего пакетированного молока приходится платить уже больше 100 рублей.


цены на продукты питания овощи

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