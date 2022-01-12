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В Бурятии с начала года в пунктах пропуска досмотрели около 2 500 тонн сельхозпродукции

В Бурятии с начала года в пунктах пропуска досмотрели около 2 500 тонн сельхозпродукции
Экономика,  Фото:pixabay.com
Из Китая через Бурятию везли чай и семена подсолнечника

В пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки» осуществлён контроль перевозки 2 438 тонн растительной и животноводческой продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

При экспорте в Китай проконтролировано 12 014 куб. м лесоматериалов, в Монголию - 710 тонн мяса птицы, 150 тонн свинины, 46 тонн кормов, 274 тонны молочной, 35 тонн рыбной, 40 тонн мясной продукции, 190 тонн шрота, 250 тонн фруктов и овощей.

В обратную сторону, при импорте из Китая досмотрено 60 тонн чая, 20 тонн семян подсолнечника, 60 тонн холин хлорида.

При транзите сотрудниками надзорного органа было досмотрено 47 тонн молочной, 10 тонн мясной продукции, 457 тонн свинины, 19 тонн продуктов питания, 10 тонн кормов для собак и кошек и 60 тонн кормовых добавок.

Нарушений не выявлено.
Россельхознадзор

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