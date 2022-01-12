Два завода по переработке отходов построят в Улан-Баторе
11 января в Улан-Баторе состоялась встреча представителей ряда министерств Монголии по обсуждению вопросов, касающихся сотрудничества в области развития инфраструктуры. Как рассказали представители местного министерства транспорта, ведомство планирует построить два новых завода по утилизации и переработке отходов.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», первый из них будет построен в промышленном парке, располагающемся на территории столичного района Налайх. Этот проект находится на этапе разработки техническо-экономического обоснования при поддержке монголо-корейской компании. Второй завод будет возведён в местности Эмээлт в западной части Улан-Батора. Проект будет реализован в сотрудничестве с японской компанией, с которой уже подписан меморандум о взаимопонимании.
- Согласно данным многолетних исследований, наша страна производит достаточное количество автомобильных отходов. Поэтому идея строительства заводов нам интересна. Так как, у 95 процентов импортных автомобилей возраст составляет как минимум 5 лет, а срок их службы в Монголии – 5-8 лет. Кроме того, мы обратились к нашему посольству в Японии и внесли некоторые изменения в порядок импорта транспортных средств из этой страны, – пояснил госсекретарь министерства транспорта С. Батболд.
Монголия собирается утилизировать японские автомобили
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