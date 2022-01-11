В Бурятии в феврале вырастет маткапитал и ряд пособий

В феврале проиндексируют материнский капитал



Материнский капитал в 2022 году проиндексируют 1 февраля, а не в январе, как ранее. Он увеличится на уровень инфляции прошлого года, сообщается на официальном сайте Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия».



В сообщении отмечается, что по поручению президента РФ маткапитал теперь всегда будут пересматривать через месяц после Нового года, исходя из фактической инфляции, а не прогнозируемой.



В январе маткапитал остается на уровне 2021 года и составляет 483 тысячи 881 рублей на первого ребенка и 639 тысячи 431 рублей на - второго или последующих детей, если ранее родители его не получали.



По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%, но эта цифра будет еще уточняться. Известно, что продовольственные товары подорожали на 10,62%, что в 1,6 раза больше показателя 2020 года (6,69%).



Также в феврале проиндексируют некоторые социальные выплаты. Например, увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Сейчас оно составляет 7 083 рубля, предварительно анонсировано его повышение на 5,8% - до 7 493 рублей.



Вырастет также единовременное пособие при рождении ребенка до 19 981 рублей, сейчас его размер – 18 886 рублей.



После индексации 1 февраля размер единовременной выплаты работнику в связи с утратой трудоспособности в случае профзаболевания или несчастного случая на производстве составит 114 899 рублей, максимальный размер ежемесячной выплаты увеличится до 88 346 рублей.



Вырастет ежемесячная денежная выплата, которую вместо набора социальных услуг получают некоторые льготники - инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда. Также увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.



Остальные пособия повышены с 1 января, размер большинства из них зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а потому растет вслед за ним. Так, увеличено максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, который в 2022 году составляет 12792 рублей.

