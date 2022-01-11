Жители Бурятии получили более 6 млн рублей матпомощи в 2021 году

Средства выделяют из резервного фонда



В 2021 году жителям республики оказывалась материальная помощь из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии на общую сумму 6 157 000 рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.



Ею воспользовались 656 человек, в том числе 350 граждан на сумму 3 097 000 рублей в связи с пожарами, 306 - на сумму 3 060 000 рублей в связи с дорогостоящим лечением.



- Вместе с тем, единовременную материальную и финансовую помощь получают те, кто утратил своё имущество в результате чрезвычайных ситуаций. Так, денежные средства из средств резервного фонда правительства Бурятии на выплату помощи администрациям муниципальных образований, в которых произошли чрезвычайные ситуации. В 2021 году эта сумма составила 99,5 млн рублей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По словам министра, более 49,8 млн рублей из этой суммы израсходованы на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на 1 человека. Её получили 4 985 жителей республики. Также свыше 49,6 млн рублей направили на выплату финансовой помощи в размере 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей на человека.

