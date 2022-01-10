Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать

Это должно сдержать рост цен на топливо



Министерство экономического развития Забайкальского края добилось субсидирования железнодорожных тарифов для перевозки нефтепродуктов. Это должно стать одним из способов сдерживания роста цен на горючее в регионе, сообщается на официальном портале правительства Забайкальского края.



- На территории нашего региона нет нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому выход был только один - субсидии на поставку топлива. Теперь федеральный бюджет будет субсидировать РЖД недополученные доходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку топлива железнодорожным транспортом в направлении ДФО, - рассказал глава минэкономразвития Забайкалья Александр Бардалеев.



Он также отметил, что субсидировать поставки горючего в регион будет Федеральное агентство железнодорожного транспорта, за стоимость в размере до 4 тысяч рублей за 1 тонну.

