Это должно сдержать рост цен на топливо
Министерство экономического развития Забайкальского края добилось субсидирования железнодорожных тарифов для перевозки нефтепродуктов. Это должно стать одним из способов сдерживания роста цен на горючее в регионе, сообщается на официальном портале правительства Забайкальского края.
- На территории нашего региона нет нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому выход был только один - субсидии на поставку топлива. Теперь федеральный бюджет будет субсидировать РЖД недополученные доходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку топлива железнодорожным транспортом в направлении ДФО, - рассказал глава минэкономразвития Забайкалья Александр Бардалеев.
Он также отметил, что субсидировать поставки горючего в регион будет Федеральное агентство железнодорожного транспорта, за стоимость в размере до 4 тысяч рублей за 1 тонну.
Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Распоряжение издало правительство России
Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»
Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы
Экономика, 29.12.2021
По темпам прироста зарплат ДФО занимает седьмое место в стране
Встреча Нового года обойдётся жителям Бурятии дороже по сравнению с прошлым годом
Рост цен ожидают и в следующем году
Объём активов жителей Бурятии на счетах для инвестиций превышает 14 млрд
Алдар Бадмаев считает, что криптовалюта уже выполняет функции денег
Всего под контроль попадут девять видов операций
За три года число получателей социальных выплат выросло на 120 тысяч человек
Деньги выделяются из резервного фонда страны
Стало известно, сколько жители Бурятии потратили на покупку автомобилей в 2021 году
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Бурятия заняла 82 место из 85