В Бурятии подорожал основной набор новогодних продуктов

Встреча Нового года обойдётся жителям Бурятии дороже по сравнению с прошлым годом



Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в среднем в Бурятии в расчёте на семью из четырех человек увеличилась на 13,4 процентов. По сравнению с ноябрём 2020 года цена основных продуктов повысилась с 6492рублей до 7362 рублей, судя по ценам ноября этого года, сообщает Бурятстат.



Значительнее всего в новогодней корзине подорожал второй хлеб жителей Бурятии картофель - в 1,6 раза. Стоимость икры лососевых рыб, которая у многих появляется на столе, наверняка только на Новый год повысилась на 28,1 процента.



В числе подорожавших продуктов - консервы рыбные (на 27,6 %), куры (на 26,2 %), помидоры свежие (на 22,7 %), огурцы свежие и консервированные (на 22,6 %). Видна тенденция к удорожанию не только свежих овощей, но и консервированных.



Вместе с тем, можно порадоваться тому, что подешевели яблоки, правда, ненамного - на 4,8 %, лимоны - на 4,1 % и апельсины -на 3,7 %.



Стоимость ингредиентов традиционных и любимых жителями Бурятии салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой», к сожалению, изменилась в сторону повышения. Увеличились цены на 19 процентов продуктов, входящих в состав «Оливье», они составили более 416 рублей. «Сельдь под шубой» подорожала на 22,3 процента и составила свыше 213 рублей.





