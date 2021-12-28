Рост цен ожидают и в следующем году
Одежда в России подорожала с декабря прошлого года почти на 25%, а обувь - почти на 9%. Это обусловлено подорожанием ткани, фурнитуры и услуг логистических компаний, подсчитали исследователи в сервисе «Мой Склад», сообщает РИА Новости.
- В следующем году рост цен продолжится, эксперты рынка прогнозируют, что он составит не менее 20%. В то же время потребительский спрос при покупке одежды не изменился и остался на уровне декабря прошлого года, тогда как на обувь заметно снизился — на 8,2%, — говорится в отчете.
Аналитики: В России одежда подорожала на 25%
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