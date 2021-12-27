За три года число получателей социальных выплат выросло на 120 тысяч человек
В Бурятии объём социальных выплат увеличат в три раза, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики.
Сегодня в Бурятии по линии социальной защиты предоставляется более 60 видов мер социальной поддержки для разных категорий граждан. С введением новых мер объём средств ежегодно увеличивается, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», установлены выплаты на детей от 3 до 7 лет, региональная социальная доплата к пенсии и т.д.
- Приведу несколько цифр. В текущем году по сравнению с 2020 годом объем денежных средств, направляемых на выплаты населению, увеличился в 1,7 раз, а по сравнению с 2019 годом – в шесть раз. Число получателей социальных выплат за последние три года выросло на 120 тыс. человек. И сегодня выплаты получают более 330 тысяч жителей республики - это более 30% населения республики, - подводит итоги года министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Повышенное внимание уделяется поддержке семей с детьми. В республике проживает более 25 тысяч многодетных семей, в которых 79,9 тысяч детей.
В 2020 году была введена новая выплата на детей от 3 до 7 лет. Сегодня ее получают более 46 тысяч семей на 58 тысяч детей. Объём выплат уже составил 5,6 млрд. рублей.
В минсоцзащиты Бурятии напомнили о том, что в этом году вступили в силу федеральные изменения, которыми предусмотрена трехступенчатая система размера выплаты. Такая дифференциация позволяет оценить среднедушевой доход семьи и повысить выплату до величины прожиточного минимума. Кроме того, при назначении выплаты теперь учитывается уровень имущественной обеспеченности, то есть наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.
В Бурятии объём социальных выплат увеличат в три раза
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