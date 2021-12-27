Деньги выделяются из резервного фонда страны
Производители муки в Забайкальском крае в 2021 году получили субсидии на возмещение части затрат за реализацию произведенной и реализованной продукции на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный портал правительства края.
- На прошлой неделе мукомолам края компенсировали часть затрат на закупку продовольственной пшеницы в размере 1,7 миллиона рублей. Всего с начала действия программы, направленной на сдерживание цен на муку, забайкальские товаропроизводители получили средства государственной поддержки на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Тем самым, целевой показатель по направлению «Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием компенсации» перевыполнен на 77,2%, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.
Бюджетные средства на возмещение части затрат за производство муки выделяются из резервного фонда страны по решению президента и при поддержке правительства России. По поручению губернатора региона Александра Осипова, в 2021 году субсидии мукомолам выплачивались ежемесячно при предоставлении отчетных документов.
Ранее в полном объёме субсидии на компенсацию части затрат за реализацию произведенной и реализованной продукции получили предприятия хлебопекарной промышленности Забайкальского края. В общей сложности им были выплачены средства господдержки на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.
Производители муки Забайкалья получили субсидии для сдерживания цен на продукцию
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