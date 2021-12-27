 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 декабря

26 декабря

Популярное

Производители муки Забайкалья получили субсидии для сдерживания цен на продукцию

Производители муки Забайкалья получили субсидии для сдерживания цен на продукцию
Экономика,  Фото:pixabay.com
Деньги выделяются из резервного фонда страны

Производители муки в Забайкальском крае в 2021 году получили субсидии на возмещение части затрат за реализацию произведенной и реализованной продукции на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный портал правительства края.

- На прошлой неделе мукомолам края компенсировали часть затрат на закупку продовольственной пшеницы в размере 1,7 миллиона рублей. Всего с начала действия программы, направленной на сдерживание цен на муку, забайкальские товаропроизводители получили средства государственной поддержки на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Тем самым, целевой показатель по направлению «Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием компенсации» перевыполнен на 77,2%, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

Бюджетные средства на возмещение части затрат за производство муки выделяются из резервного фонда страны по решению президента и при поддержке правительства России. По поручению губернатора региона Александра Осипова, в 2021 году субсидии мукомолам выплачивались ежемесячно при предоставлении отчетных документов.

Ранее в полном объёме субсидии на компенсацию части затрат за реализацию произведенной и реализованной продукции получили предприятия хлебопекарной промышленности Забайкальского края. В общей сложности им были выплачены средства господдержки на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.
сельское хозяйство субсидии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

СМИ: Центробанк начнёт контролировать денежные переводы россиян
СМИ: Центробанк начнёт контролировать денежные переводы россиян
Экономика, 27.12.2021
Всего под контроль попадут девять видов операций
В Бурятии объём социальных выплат увеличат в три раза
В Бурятии объём социальных выплат увеличат в три раза
Экономика, 27.12.2021
За три года число получателей социальных выплат выросло на 120 тысяч человек
Большинство жителей Бурятии покупают авто не дороже 500 тысяч
Большинство жителей Бурятии покупают авто не дороже 500 тысяч
Экономика, 27.12.2021
Стало известно, сколько жители Бурятии потратили на покупку автомобилей в 2021 году
Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
Бурятия получит свыше 4 млрд на сохранение Байкала
Экономика, 23.12.2021
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами
Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами
Экономика, 23.12.2021
Технику закупят для борьбы с пожарами в лесах
В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов
В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов
Экономика, 22.12.2021
Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство школ
Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство школ
Экономика, 22.12.2021
Субсидии федеральный бюджет выделил 23 регионам
В Бурятии значительно выросло число вакансий на удалёнке
В Бурятии значительно выросло число вакансий на удалёнке
Экономика, 22.12.2021
Почти половина сотрудников, работающих в удалённом формате, при работе из дома периодически отвлекаются
В Бурятии выросла смертность
В Бурятии выросла смертность
Экономика, 20.12.2021
Показатели ниже, чем в среднем по России
В России могут запретить сделки с криптовалютами
В России могут запретить сделки с криптовалютами
Экономика, 20.12.2021
Глава Центробанка отметила, что это реализовать вполне возможно
Бурятия заняла 35 место в рейтинге по доступности бензина
Бурятия заняла 35 место в рейтинге по доступности бензина
Экономика, 20.12.2021
Авторы исследования подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на зарплату

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^