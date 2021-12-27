Бурятия оказалась среди худших регионов по условиям труда для пенсионеров

Бурятия заняла 82 место из 85
Самые неблагоприятные для пенсионеров условия сложились на рынке труда Бурятии, Тувы, Чечни и Горного Алтая, свидетельствует исследование «Рынок труда в регионах России - индекс 2021», проведённое РИА Новости.
В рейтинге регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров Бурятия заняла 82 место из 85-ти.
Для расчётов использовались параметры, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан. Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая ёмкость и развитость рынка труда в регионе, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100, отмечает РИА Новости.
Первые места с большим отрывом в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти федеральные города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Помимо этого, в первую десятку входят Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48).
На другом конце рейтинга расположились национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние пять строчек из 85 заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия - Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих регионов не превышает 23 балла.
Составители рейтинга отметили, что почти у всех регионов индекс за два последних года достаточно заметно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более значительным.
Бурятия оказалась среди худших регионов по условиям труда для пенсионеров
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