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Бурятия оказалась среди худших регионов по условиям труда для пенсионеров

Бурятия оказалась среди худших регионов по условиям труда для пенсионеров
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия заняла 82 место из 85

Самые неблагоприятные для пенсионеров условия сложились на рынке труда Бурятии, Тувы, Чечни и Горного Алтая, свидетельствует исследование «Рынок труда в регионах России - индекс 2021», проведённое РИА Новости.

В рейтинге регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров Бурятия заняла 82 место из 85-ти.

Для расчётов использовались параметры, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан. Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая ёмкость и развитость рынка труда в регионе, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100, отмечает РИА Новости.

Первые места с большим отрывом в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти федеральные города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Помимо этого, в первую десятку входят Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48).

На другом конце рейтинга расположились национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние пять строчек из 85 заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия - Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих регионов не превышает 23 балла.

Составители рейтинга отметили, что почти у всех регионов индекс за два последних года достаточно заметно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более значительным.
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