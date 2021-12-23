Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами

Экономика, Фото: агентство лесного хозяйства

Технику закупят для борьбы с пожарами в лесах



В 2022 году Бурятии планируется выделение 96 млн рублей для закупки лесопожарной техники.



- Мы планируем закупить 25 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, это мото-вездеходы, грузовые автомобили и автоцистерны. В этом году мы закупили 79 единиц лесопожарной техники – в основном, они поступали в северные районы республики, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Кроме этого, в 2022 году планируется выделение 37 млн рублей для восстановления лесов и 970 тысяч рублей на заготовку семян лесных растений.



В республиканском агентстве лесного хозяйства отмечают, что в 2021 году лесники провели лесовосстановление на площади 28 тысяч га, а также заготовили 700 кг семян сосны, при плане в 400 кг. В следующем году лесники планируют восстановить 26 тысяч га леса и заготовить 400 кг семян лесных растений.





