Технику закупят для борьбы с пожарами в лесах
В 2022 году Бурятии планируется выделение 96 млн рублей для закупки лесопожарной техники.
- Мы планируем закупить 25 единиц техники для борьбы с лесными пожарами, это мото-вездеходы, грузовые автомобили и автоцистерны. В этом году мы закупили 79 единиц лесопожарной техники – в основном, они поступали в северные районы республики, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Кроме этого, в 2022 году планируется выделение 37 млн рублей для восстановления лесов и 970 тысяч рублей на заготовку семян лесных растений.
В республиканском агентстве лесного хозяйства отмечают, что в 2021 году лесники провели лесовосстановление на площади 28 тысяч га, а также заготовили 700 кг семян сосны, при плане в 400 кг. В следующем году лесники планируют восстановить 26 тысяч га леса и заготовить 400 кг семян лесных растений.
Бурятия получит более 90 млн на технику для борьбы с пожарами
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