В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов

Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе



С январь по ноября в Бурятии ввели в эксплуатацию 2296 жилых домов общей площадью 249,8 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного жилья увеличился в 1,3 раза, сообщает Бурятстат.



Большинство жилых домов (81%) – это частные. Из них немалая часть построена на землях садоводств.



- В январе-ноябре 2021 года объемы жилищного строительства в сельской местности уменьшились на 10,9 % к соответствующему периоду прошлого года, в городах и поселках городского типа – увеличились в 1,5 раза, - отметили в Бурятстате.



Основная доля (65 %) введённого в республике жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 12 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский – 4 %, Заиграевский – 2,2 %, г. Северобайкальск – 2,1 %, Кяхтинский – 2 %, Тарбагатайский - 1,8 %.





