Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе
С январь по ноября в Бурятии ввели в эксплуатацию 2296 жилых домов общей площадью 249,8 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сданного жилья увеличился в 1,3 раза, сообщает Бурятстат.
Большинство жилых домов (81%) – это частные. Из них немалая часть построена на землях садоводств.
- В январе-ноябре 2021 года объемы жилищного строительства в сельской местности уменьшились на 10,9 % к соответствующему периоду прошлого года, в городах и поселках городского типа – увеличились в 1,5 раза, - отметили в Бурятстате.
Основная доля (65 %) введённого в республике жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируют Иволгинский район, где было введено 12 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский – 4 %, Заиграевский – 2,2 %, г. Северобайкальск – 2,1 %, Кяхтинский – 2 %, Тарбагатайский - 1,8 %.
В Бурятии с начала года построили более двух тысяч домов
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Больше всего строят в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Субсидии федеральный бюджет выделил 23 регионам
Почти половина сотрудников, работающих в удалённом формате, при работе из дома периодически отвлекаются
Показатели ниже, чем в среднем по России
Глава Центробанка отметила, что это реализовать вполне возможно
Нарушений не выявлено
Авторы исследования подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на зарплату
Лимоны, мандарины и виноград попали под запрет
На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов
Инициатором строительства Тайшетского завода стал Олег Дерипаска
Прежний ДК сгорел ещё в 80-е годы
Конкурс по копке могил упомянули во время обсуждения закона об инвестиционной деятельности
Тренировочный полет прошёл в рамках контрольных испытаний
Такое предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой
Первый полёт в режиме висения длился 15 минут