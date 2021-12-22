В Бурятии значительно выросло число вакансий на удалёнке

Низкая эффективность, как правило, связана с несогласованностью действий и недостатком коммуникаций (60%), на втором месте – нерадивость сотрудников и плохая проработка задач (53%). Сами сотрудники солидарны со своими руководителями: 17% отмечают, что дома их эффективность снизилась, 22% считают, что стали работать лучше, а для 52% ничего не изменилось.







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- По данным наших опросов, почти половина сотрудников, работающих в удалённом формате, признают, что при работе из дома периодически вынуждены отвлекаться от своих задач в течение дня (из них 16% делают это постоянно). Респонденты отмечают, что чаще всего отвлекаться от работы приходится из-за чувства голода и необходимости готовить еду, из-за детей и других членов семьи, а также из-за социальных сетей и домашних дел, - комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru ДФО. – До начала пандемии, удалённый формат работы чаще всего встречался в вакансиях федеральных компаний, искавших сотрудников в других регионах, но не предлагающих релокацию для них. Это были сотрудники, работавшие в режимах хоум-офис, на фрилансе или на проектных договорах. С введением ковидных ограничений многим компаниям пришлось вводить удалённый формат работы даже для сотрудников, находившихся до этого в одном городе с компанией-работодателем во избежание распространения коронавирусной инфекции. Режим «удалёнки» с тех пор получил более широкое распространение, а у некоторых работодателей он сохраняется и по сей день. Кстати, в некоторых ситуациях это просто выгодно, так как позволяет экономить на аренде и содержании офиса. По результатам многочисленных опросов можно сделать вывод, что наиболее результативными и эффективными при удаленном формате работы являются работники с высоким уровнем самоорганизации, дисциплины и способные планировать свой рабочий график, сохраняя work-life balance даже находясь дома.

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии с удалённым форматом работы, открытые в России, в том числе на Дальнем Востоке, в 2021 году. Выяснилось, что количество предложений за год в Бурятии увеличилось на 174%.В России открыто более 400 тысяч вакансий с удалённым форматом работы, в ДФО – более 8 тысяч, в Бурятии – более 900 вакансий. С ноября 2020 года количество таких вакансий по стране выросло в 3 раза (207% - с 22 тысяч вакансий до 66), на Дальнем Востоке почти в 5 раз (370%), в Бурятии +174%.Чаще всего удалённый формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удаленку), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).Наиболее высокую зарплату на удалёнке предлагают в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (129 тыс. руб.), «Закупки» (93 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, интернет, телеком» (88 тыс. руб.) и «Маркетинг, реклама, PR» (70 тыс. руб.).На Дальнем Востоке средняя предлагаемая заработная плата для сотрудников с удаленным форматом работы составляет 50 560, в Бурятии– 40 352 рублей.В конце третьего квартала 2021 года служба исследований hh.ru провела опрос среди руководителей и сотрудников российских компаний, в том числе и из регионов ДФО. Выяснилось, что 17% руководителей считают, что после перехода на удалённый режим их подчинённые стали работать хуже, 22% уверены, что продуктивность выросла, больше половины (55%) - что не изменилась.Высокая эффективность команды при удалённом формате работы, по мнению российских руководителей, проявляется в выполнении большего объёма работы за те же сроки (это отмечают 62%), в более оперативной реакции на запросы (57%) и в более качественной проработке поставленных задач (45%).