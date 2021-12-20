В России могут запретить сделки с криптовалютами

Глава Центробанка отметила, что это реализовать вполне возможно



В России «вполне можно» ограничить использование финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.



Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российский регулятор хочет полностью запретить инвестиции в крипту из-за риска финансовой нестабильности.



Центробанк против использования финансовой системы России для операций с криптовалютами. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передаёт Forbes.



- Мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами. Это реализовать вполне можно», — отметила глава ЦБ.



По её словам, отношение Банка России к криптовалютам, «мягко скажем, скептическое». «Это большие риски для розничных инвесторов, волатильность очень большая этого актива. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, они непрозрачны».





