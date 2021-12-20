Нарушений не выявлено
Государственные инспекторы Россельхознадзора с 11 по 19 декабря досмотрели в Улан-Удэ 217 тонн подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках, сообщает пресс-служба ведомства.
При экспорте со станции Улан-Удэ в Монголию проконтролировано 28 тонн молочной продукции, 12 тонн рыбных консервов.
На внутрироссийских перевозках было досмотрено 19 тонн куриных, 82 тонн свиных полуфабрикатов, 52 тонн мяса птицы, 4 тонн крабовых палочек из России, 1 тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая, 15 тонн мяса птицы из Бразилии, 2 тонн рыбы из Чили и 2 тонн рыбы из Турции.
Ранее, с 6 по 13 декабря, в Улан-Удэ на станциях Заудинский и Тальцы было досмотрено 1360 тонн сельхозпродукции при экспорте и внутрироссийских перевозках. Всего проверили 11 тонн куриных и 37 тонн свиных полуфабрикатов, 1260 тонн комбикорма, 50 тонн консервов из России, и две тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая.
Нарушений не выявлено.
В Улан-Удэ за неделю проверили 217 тонн сельхозпродукции
Экономика, Фото:
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