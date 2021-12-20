Бурятия заняла 35 место в рейтинге по доступности бензина

Авторы исследования подсчитали, сколько бензина могут купить жители Бурятии на зарплату



На среднюю чистую зарплату в месяц в Бурятии можно купить 813 литров АИ-92. По этому показателю Бурятия заняла 35 место из 85-ти в рейтинге по доступности бензина для населения. Исследование провело РИА Новости.



В октябре один литр бензина в Бурятии стоит 46,69 рублей. Авторы рейтинга отметили, что за десять месяцев цена на АИ-92 в республике выросла на 6,1%.



Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в октябре 2021 года можно было купить в Ямало-Ненецком автономном округе – 2084 литра топлива, и в Москве – 2038. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области.



Если рассматривать цену топлива, лидирующую позицию сохранил Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешёвый бензин оказался в Челябинской области — 43,81 рубля.



Соседние с Бурятией регионы – Забайкальский край и Иркутская область разместились на 33 и 21 месте соответственно.

